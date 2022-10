La Juventus passa alla difesa a tre? La scelta sul nuovo acquisto è inevitabile (Di sabato 1 ottobre 2022) La Juventus, per uscire dal momento complicato, sembra poter passare alla difesa a tre; in tal caso dovrebbe essere chiaro il nuovo obiettivo. Una delle più grandi delusioni di questa prima parte di stagione è, senza nessun tipo di dubbio, la Juventus; i bianconeri sono partiti con il freno a mano tirato quando invece, complice anche un mercato di assoluto livello, avrebbero dovuto inserire la quinta per mandare un segnale piuttosto forte alla concorrenza. Così non è stato e ora i ragazzi di Allegri si trovano ad inseguire; l’obbligo è non sbagliare più perché un’altra stagione anonima non è ammissibile e il tempo di recuperare, in un campionato particolare per la presenza del mondiale, è ancora molto. Tra le possibili soluzioni, i bianconeri stanno ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022) La, per uscire dal momento complicato, sembra poterre; in tal caso dovrebbe essere chiaro ilobiettivo. Una delle più grandi delusioni di questa prima parte di stagione è, senza nessun tipo di dubbio, la; i bianconeri sono partiti con il freno a mano tirato quando invece, complice anche un mercato di assoluto livello, avrebbero dovuto inserire la quinta per mandare un segnale piuttosto forteconcorrenza. Così non è stato e ora i ragazzi di Allegri si trovano ad inseguire; l’obbligo è non sbagliare più perché un’altra stagione anonima non è ammissibile e il tempo di recuperare, in un campionato particolare per la presenza del mondiale, è ancora molto. Tra le possibili soluzioni, i bianconeri stanno ...

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, il riscatto passa anche attraverso il modulo: le scelte di Allegri #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Juventus, il riscatto passa anche attraverso il modulo: le scelte di Allegri #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @angmanciocchi: Ancora er go de Turone ma non ve passa più #Raisport #juventus - angmanciocchi : Ancora er go de Turone ma non ve passa più #Raisport #juventus - no_pisto : @pisto_gol Ogni giorno che passa sta diventando sempre più una farsa. Rovinano anni di convincimento dei più che il… -