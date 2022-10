La Germania boccia il tetto europeo al prezzo del gas (Di sabato 1 ottobre 2022) E menomale che per il ministro Roberto Cingolani “dopo quello che è successo al Nord Stream si è rinforzata l’idea di un’Europa unita che deve dare una risposta chiara”. Perché a noi non sembra affatto che quella emersa ieri dal Consiglio Ue dei ministri dell’Energia sia l’immagine di un’Europa compatta pronta a fornire soluzioni comuni per contrastare il caro-energia. Tutt’altro. Salta il tetto al prezzo del gas. Il summit dei ministri dell’Energia dell’Ue si è rivelato un ennesimo buco nell’acqua La questione principe – quella di un tetto al prezzo del gas tout court e non solo limitato a quello russo – continua a slittare di vertice in vertice. Adesso il tema è rinviato al prossimo Consiglio europeo che si terrà a Praga il 6 e 7 ottobre. Il summit di ieri si è rivelato un ennesimo buco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) E menomale che per il ministro Roberto Cingolani “dopo quello che è successo al Nord Stream si è rinforzata l’idea di un’Europa unita che deve dare una risposta chiara”. Perché a noi non sembra affatto che quella emersa ieri dal Consiglio Ue dei ministri dell’Energia sia l’immagine di un’Europa compatta pronta a fornire soluzioni comuni per contrastare il caro-energia. Tutt’altro. Salta ilaldel gas. Il summit dei ministri dell’Energia dell’Ue si è rivelato un ennesimo buco nell’acqua La questione principe – quella di unaldel gas tout court e non solo limitato a quello russo – continua a slittare di vertice in vertice. Adesso il tema è rinviato al prossimo Consiglioche si terrà a Praga il 6 e 7 ottobre. Il summit di ieri si è rivelato un ennesimo buco ...

