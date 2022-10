La conduttrice non ha paura degli anni che passano e si mostra così al naturale (Di sabato 1 ottobre 2022) La conduttrice non ha paura degli anni che passano e si mostra a tutti così al naturale. Gli anni che passano sono sempre come una sorta di barriera che non tutti vogliono affrontare. Con il tempo che va avanti inevitabilmente arrivano le prime rughe, piccoli lineamenti spesso visti come la cancellazione della giovinezza ma ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 ottobre 2022) Lanon hachee sia tuttial. Glichesono sempre come una sorta di barriera che non tutti vogliono affrontare. Con il tempo che va avanti inevitabilmente arrivano le prime rughe, piccoli lineamenti spesso visti come la cancellazione della giovinezza ma ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MazzaliVanna : RT @Antonio79B: 'Non mi sono mai veramente piaciuta, non ero il tipo di ragazza né ora sono il tipo di donna che si guarda allo specchio e… - AMBRUZZI2 : #tg3 1 ott.h 14,30 15 -finalmente la conduttrice o giornalista ha imparato a parlare( voce non troppo piacevole) ;p… - ASlash88 : L'edizione più bella. Zero tossicità, trash puro e sanissimo, battibecchi meravigliosi su twitter, risate a non fi… - ok__karen : ora dirò una cosa che mai avrei pensato di dire perché non la sopporto, ma quanto vorrei che la conduttrice attuale… - GrigoricaC : RT @Ifederik1: Bei tempi quando c'era una vera Conduttrice con le PALLE alla guida del @GrandeFratello. Purtroppo Alfonso non é Barbara @ca… -