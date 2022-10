La caduta del governo Draghi ha indebolito l’Italia e, quindi, l’Unione europea (Di sabato 1 ottobre 2022) Da quando Mario Draghi è stato sfiduciato da Giuseppe Conte e dalla destra, l’Unione europea si è sfilacciata, e non è certo una coincidenza casuale. La caduta del presidente del Consiglio italiano ha, anche se finora non formalmente, tolto di mezzo il principale artefice della migliore stagione dell’europeismo, quella dell’unità a fianco di Kyjiv meravigliosamente simboleggiata dalle foto di Draghi, Macron e Scholz in viaggio verso l’Ucraina. Solo dei pazzi potevano non tenere conto della centralità del premier italiano nella politica europea e nella sua capacità di direzione politica dell’Ue e presto dovranno rimpiangerlo: la prima a capirlo è stata Giorgia Meloni, la sovranista costretta dai fatti a rendersi conto che il mitico interesse nazionale da lei tanto sbandierato in ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 ottobre 2022) Da quando Marioè stato sfiduciato da Giuseppe Conte e dalla destra,si è sfilacciata, e non è certo una coincidenza casuale. Ladel presidente del Consiglio italiano ha, anche se finora non formalmente, tolto di mezzo il principale artefice della migliore stagione dell’europeismo, quella dell’unità a fianco di Kyjiv meravigliosamente simboleggiata dalle foto di, Macron e Scholz in viaggio verso l’Ucraina. Solo dei pazzi potevano non tenere conto della centralità del premier italiano nella politicae nella sua capacità di direzione politica dell’Ue e presto dovranno rimpiangerlo: la prima a capirlo è stata Giorgia Meloni, la sovranista costretta dai fatti a rendersi conto che il mitico interesse nazionale da lei tanto sbandierato in ...

