Kate Middleton e la foto di fidanzamento con William: la reazione dei figli fa sorridere (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante il viaggio in Galles, la duchessa si è fermata a parlare con un fan che sventolava una celebre immagine che la ritrae con principe, poco prima delle nozze: «Ridiamo sempre guardando questo scatto. I bambini mi dicono: “Mamma, sembri così giovane”» Leggi su vanityfair (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante il viaggio in Galles, la duchessa si è fermata a parlare con un fan che sventolava una celebre immagine che la ritrae con principe, poco prima delle nozze: «Ridiamo sempre guardando questo scatto. I bambini mi dicono: “Mamma, sembri così giovane”»

dorabruschi : William e Kate Middleton, il primo viaggio da principi è in Galles - angiuoniluigi : RT @Corriere: Kate Middleton criticata per le foto ai figli: «Ruba il lavoro ai veri fotografi» - Corriere : Kate Middleton criticata per le foto ai figli: «Ruba il lavoro ai veri fotografi» - infoitcultura : Kate Middleton e il protocollo reale: cosa non potrà più fare ora che è la nuova Principessa del Galles - infoitcultura : Kate Middleton e il suo ruolo a corte, ecco quello che non può più fare -