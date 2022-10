Juventus-Bologna, Allegri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna: ecco di seguito le informazioni su data, orario e diretta tv. A Vinovo l’allenatore bianconero parlerà ai cronisti in vista dell’impegno contro i felsinei, primo dei tanti appuntamenti dai quali dovrà iniziare per forza di cose la risalita della squadra. Per seguire le parole del mister livornese appuntamento alle ore 14 di sabato 1 ottobre, diretta tv su JTV (disponibile anche su Dazn), possibile che anche Sky Sport 24 si colleghi live. Sportface.it vi proporrà la diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Massimilianoparlerà inalla vigilia di: ecco di seguito le informazioni sutv. A Vinovo l’allenatore bianconero parlerà ai cronisti in vista dell’impegno contro i felsinei, primo dei tanti appuntamenti dai quali dovrà iniziare per forza di cose la risalita della squadra. Per seguire le parole del mister livornese appuntamento alle ore 14 di sabato 1 ottobre,tv su JTV (disponibile anche su Dazn), possibile che anche Sky Sport 24 si colleghi live. Sportface.it vi proporrà latestuale. SportFace.

Gazzetta_it : Tre titolari al rientro e una variabile in fascia: Juve quasi fatta per il Bologna - addictedjuve : RT @Gianpaolo_5: @GoalItalia Eh si, è proprio strano che il titolare sia uno che gioca nella Juventus e in Champions League da anni e non u… - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: PROBABILI FORMAZIONI - 8^ di Serie A, le ultime NEWS : torna Leao dal 1', Lukaku rimane out #Bologna #diLorenzo #Inte… - PlanteraM : RT @forumJuventus: #JuveBologna, domani ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, mentre sulle fasce agiranno… - forumJuventus : #JuveBologna, domani ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, mentre sulle fasce agi… -