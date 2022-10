Juve: no di Locatelli al Manchester United (Di sabato 1 ottobre 2022) Interessante retroscena raccontato da Sky: la scorsa estate, prima di virare su Adrien Rabiot, il Manchester United ci aveva provato con Manuel... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Interessante retroscena raccontato da Sky: la scorsa estate, prima di virare su Adrien Rabiot, ilci aveva provato con Manuel...

Gazzetta_it : Tre titolari al rientro e una variabile in fascia: Juve quasi fatta per il Bologna - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, Locatelli non è incedibile: l'Arsenal ci pensa per gennaio o giugno - ilbianconerocom : Locatelli 'crolla': TUTTI I NUMERI, così anche la Juve fa fatica - junews24com : Locatelli lascia la Juve? Una big lo ha chiesto: il piano del club - - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GDS, Finalmente Locatelli: deve -