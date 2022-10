(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi Massimiliano, tecnico dellantus inin vista della partita contro il Bologna Massimilianoha parlato inin vista della sfida tra lantus e il Bologna. Di seguito le sue. RIENTRO DEI NAZIONALI E COME STA LA SQUADRA – «Da domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto male. Eravamo partiti bene, poi dopo abbiamo mollato, facendo brutte prestazioni. I dati confermano quello che è stato: abbiamo perso 3 partite, 4 pareggi. Dobbiamo essere consci del momento, ne abbiamo parlato. Troviamo un Bologna che ha demeritato la sconfitta con l’Empoli, noi dobbiamo tornare alla vittoria. I giocatori son ...

CalcioNews24 : Juve, le parole di Allegri in conferenza stampa - GendusoRiccardo : Vedo che con le parole non capisce, lo faremo coi fatti. Patti Milan juve finiti da oggi. - BaridonMarco : RT @junews24com: Conferenza stampa #Allegri pre #JuveBologna ?? Le sue parole ?? - junews24com : Conferenza stampa #Allegri pre #JuveBologna ?? Le sue parole ?? - junews24com : Caressa: «Quella maglia della Juve è un pugno all'occhio» - -

Di seguito le sue. RIENTRO DEI NAZIONALI E COME STA LA SQUADRA ...Sono ledi Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Juventus e Bologna in programma domenica alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. Seguono aggiornamentiIl tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Queste le sue parole su infortunati e probabile formazione. REAZIONE – ...DOMODOSSOLA - 01-10-2022 -- Quarta giornata nel campionato di Promozione e la Juve domo è di scena ad Arona. Le parole di mister Nino: "Sono contento di come sia andata giovedì (in coppa Italia 3 pari ...