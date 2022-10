Jindal | bollette choc | da 400mila mensili a 5 milioni Operai verso la cassa integrazione Allarme sindacati

BrindisiOggi

L'indirizzo email non sarà pubblicato. Commento Nome * E - Mail * Website...Magazine di Lucia Pezzuto) Bolletta shock per lo stabilimentodi Brindisi, oltre 5milioni di euro da pagare, l'azienda paventa la cassa integrazione per circa 250 famiglie. Il caro... Aziende in ginocchio: a Jindal bolletta energia da 5milioni di euro, cassa integrazione alle porte Quello che sta accadendo nello stabilimento brindisino Jindal è uno dei tanti casi registrati in Italia dove l'impennata dei costi costringe gli imprenditori a decisioni drastiche. La Jindal Film Euro ...Il Sindacato Cobas ha svolto nel pomeriggio di Giovedì 29 Settembre 2022 nella propria sede di viale Commenda 74 una assemblea degli iscritti Jindal e TDE per discutere della apertura della procedura ...