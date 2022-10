Isole militarizzate? Sarà disastro | Erdogan fa tremare il mondo | guerra di fronte l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sale la tensione tra Turchia e Grecia. Recepha accusato Atene di militarizzare legreche vicine alla costa turca, violando i trattati della Nato. “L'incoraggiamento della Grecia - ha dichiarato il presidente turco - che militarizza ledell'Egeo, è incompatibile con la logica e con l'alleanza. La politica della provocazione e della tensione non è e nonma un vantaggio per nessuno”. Questa situazione va avanti dall'estate, con la Grecia che viene regolarmente accusata di “provocazioni militari” nell'Egeo. “La Turchia - ha aggiunto- non accetta la decisione degli Stati Uniti di revocare l'embargo sulle armi all'amministrazione greco-cipriota nel sud di Cipro. L'incoraggiamento mostrato alla Grecia, che sta armandocon status non militare ...