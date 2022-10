Iran, sfila a Roma il corteo degli studenti iraniani (Di sabato 1 ottobre 2022) Tra bandiere Iraniane, slogan e cartelli che inneggiano alla 'liberta'' sfila il corteo a Roma organizzato dagli studenti Iraniani in Italia, scesi in piazza contro il regime in Iran e per rivendicare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Tra bandiereiane, slogan e cartelli che inneggiano alla 'liberta''ilorganizzato dagliiani in Italia, scesi in piazza contro il regime ine per rivendicare ...

Iran, sfila a Roma il corteo degli studenti iraniani Tra bandiere iraniane, slogan e cartelli che inneggiano alla 'liberta'' sfila il corteo a Roma organizzato dagli studenti iraniani in Italia, scesi in piazza contro il regime in Iran e per rivendicare la liberta' delle donne, dopo la morte di Mahsa Amini. L'ipocrisia del regime in Iran è sulla bocca di tutti Perché la protesta produce simboli e ne trae nutrimento " un ragazzo che canta l'umiliazione delle sorelle, una ragazza che si sfila il foulard in sella a un bicicletta, due giovani donne senza velo ...