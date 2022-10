Iran: Boldrini, 'alla manifestazione, sempre le donne primo bersaglio dittature' (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Donna, vita, libertà! alla manifestazione #TheTimeHasCome per il popolo Iraniano oppresso da un regime che cancella diritti e libertà fondamentali. E il pensiero va a #MahsaAmini, #HadisNajafi e tante altre: sono sempre le donne il primo bersaglio delle dittature". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, postando un video dalla piazza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Donna, vita, libertà!#TheTimeHasCome per il popoloiano oppresso da un regime che cancella diritti e libertà fondamentali. E il pensiero va a #MahsaAmini, #HadisNajafi e tante altre: sonoleildelle". Lo scrive su Twitter Laura, postando un video dpiazza.

Dominiq55832111 : #Boldrini, ma per quanto è successo e sta succedendo in Iran? Muta? Ah già, gli iraniani hanno la pelle bianca! - patrizia183 : @giorgio_gori La vostra Boldrini non è in Iran. - Gipo17gipo : RT @AndreaMarango20: Ho fatto un salto sui profili Twitter di Alessandro Zan, Laura Boldrini, Monica Cirinnà, Michela Murgia e Paolo Berizz… - Rossell87743565 : RT @lulu_moravia43: @lauraboldrini Boldrini dato che dici sempre di essere dalla parte delle donne perché non ti occupi di indagare su quel… - Julia19136769 : RT @lulu_moravia43: @lauraboldrini Boldrini dato che dici sempre di essere dalla parte delle donne perché non ti occupi di indagare su quel… -