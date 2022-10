Ioduro di potassio ai vigili del fuoco polacchi | era successo solo dopo Chernobyl

globalistIT : - AbeliiPongo : Mega acquisto da parte della Russia di ioduro di potassio. Una sostanza che dovrebbe contrastare i danni delle radi… - MezilAladar : RT @InvictusNon: “Ioduro di potassio”. Il maxi-acquisto della Russia fa tremare il mondo ... - InvictusNon : “Ioduro di potassio”. Il maxi-acquisto della Russia fa tremare il mondo ... - TeeioIoete : 'Ioduro di potassio'. Il maxi-acquisto della Russia fa tremare il mondo intero. Ecco a cosa serve… -

I vigili del Fuoco polacchi sono stati dotati didi, pillole che fungono da prima difesa nelle emergenze da radiazioni nucleari. Era accaduto solo dopo Chernobyl. Non è stato precisato se la dotazione ai vigili sia in relazione alle ...Se lo spettro della nube nucleare si dovesse concretizzare, il piano di prevenzione prevede la messa a disposizione delle scorte nazionali e regionali didi. La distribuzione delle ...In Polonia, lo ioduro di potassio in pillole è stato dato in dotazione ai vigili del fuoco. Lo stesso provvedimento era stato preso dopo Chernobyl.Guerra e incubo nucleare, in Italia non abbiamo rifugi. Il piano nazionale in caso di disastro è stato aggiornato a marzo 2022 ma mancano ripari antinucleari al chiuso.