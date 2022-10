Inzaghi | ' Miglior gara stagionale | ko immeritato Ma sono preoccupato'

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sembra girare tutto al contrario per Simone, con la sua Inter che aggredisce pure la partita nel modo corretto. Va in vantaggio, spreca e poi si fa recuperare, prima di tornare a macinare ...

Sembra girare tutto al contrario per Simone, con la sua Inter che aggredisce pure la partita nel modo corretto. Va in vantaggio, spreca ... È stata la nostrapartita stagionale e usciamo ...Al termine del match,non si è nascosto: " C'è delusione dopo una sconfitta assolutamente immeritata le parole del tecnico a Dazn - . È stata la nostrapartita stagionale, ma è una ...Quando perdi quattro partite su otto, tre delle quali dopo essere andato in vantaggio; quando prendi gol su calcio piazzato nel momento in cui stai provando a spingere e centri l’incrocio su punizione ...Negli anticipi dell'8ª giornata di Serie A, arrivano le vittorie di Napoli e Milan (contro Torino ed Empoli): ancora ko l'Inter contro la Roma ...