Inter: un esterno resta sul taccuino di Marotta (Di sabato 1 ottobre 2022) L’Inter tiene nel mirino Borna Sosa, 24enne terzino croato dello Stoccarda, in scadenza nel 2024. Piace anche all’Atalanta. Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) L’tiene nel mirino Borna Sosa, 24enne terzino croato dello Stoccarda, in scadenza nel 2024. Piace anche all’Atalanta.

sportli26181512 : Inter: un esterno resta sul taccuino di Marotta: L’Inter tiene nel mirino Borna Sosa, 24enne terzino croato dello S… - sportli26181512 : Inter, Gosens può partire a gennaio: sale la candidatura di Mazzocchi: Un nuovo esterno gennaio. L'Inter ci pensa s… - tomche97 : Ah non meravigliamoci se Dimarco farà cagare da esterno sinistro, come se non avesse mai giocato in quella posizione lì nell'Inter ?? - sportli26181512 : Inter: nuove voci di mercato su un nazionale della Salernitana: Arrivano conferme sull'interesse dell'Inter per l'e… - sportli26181512 : Diretta #Inter-#Roma ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Big match a San Siro: Inzaghi… -