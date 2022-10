Inter, slitta ancora il rientro di Lukaku. Inzaghi: ‘Non credo sia pronto per il Sassuolo. Ha svolto nuovi esami e…’ (Di sabato 1 ottobre 2022) La sconfitta contro la Roma non è l’unica brutta notizia di giornata per l’Inter, che deve ancora fare i conti con l’infortunio... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) La sconfitta contro la Roma non è l’unica brutta notizia di giornata per l’, che devefare i conti con l’infortunio...

capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - sportli26181512 : Inter, slitta ancora il rientro di Lukaku. Inzaghi: ‘Non credo sia pronto per il Sassuolo. Ha svolto nuovi esami e…… - cmdotcom : #Inter, slitta ancora il rientro di #Lukaku. #Inzaghi: ‘Non credo sia pronto per il Sassuolo. Ha svolto nuovi esami… - emamarro : RT @capuanogio: ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona, per lui… - BedouiFadi : RT @capuanogio: ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona, per lui… -