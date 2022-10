Inter-Roma, Serie A: punti pesanti, probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Due squadre ferite dall’ultimo turno di campionato che andranno alla ricerca di punti importantissimi per tornare a macinare lunghezze in classifica all’Intero dei confini nazionali. Inter-Roma sarà il fiore all’occhiello dell’ottava giornata del torneo di Serie A, il più importante a livello italiano. Le luci del Giuseppe Meazza in San Siro si accenderanno ufficialmente alle ore 18:00 per inizializzare il big-match in terra meneghina. L’Inter, padrona di casa, deve ritornare a ghermire i tre punti tra le sue spire dopo la rovinosa caduta di Udine che ha visto le zebrette di Andrea Sottil assestare poderosi colpi di zoccolo al biscione nerazzurro: il 3-1 finale ha proiettato l’Udinese nella zone altissime della graduatoria, relegando i milanesi di Simone Inzaghi più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Due squadre ferite dall’ultimo turno di campionato che andranno alla ricerca diimportantissimi per tornare a macinare lunghezze in classifica all’o dei confini nazionali.sarà il fiore all’occhiello dell’ottava giornata del torneo diA, il più importante a livello italiano. Le luci del Giuseppe Meazza in San Siro si accenderanno ufficialmente alle ore 18:00 per inizializzare il big-match in terra meneghina. L’, padrona di casa, deve ritornare a ghermire i tretra le sue spire dopo la rovinosa caduta di Udine che ha visto le zebrette di Andrea Sottil assestare poderosi colpi di zoccolo al biscione nerazzurro: il 3-1 finale ha proiettato l’Udinese nella zone altissime della graduatoria, relegando i milanesi di Simone Inzaghi più ...

