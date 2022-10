Inter-Roma, lieve infortunio muscolare per Dybala: ghiaccio sul polpaccio dopo la sostituzione (Di sabato 1 ottobre 2022) Piccolo problema muscolare per Paulo Dybala in Inter-Roma. L’attaccante argentino, reduce da un lieve infortunio smaltito, si accascia dopo un contrasto con Lautaro. Poi subito viene sostituito da Abraham quando siamo al 57? della sfida. In panchina, gli viene applicato del ghiaccio sul polpaccio, dunque potrebbe esserci un affaticamento ma non sembra nulla di grave. Le sue condizioni andranno comunque monitorate. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Piccolo problemaper Pauloin. L’attaccante argentino, reduce da unsmaltito, si accasciaun contrasto con Lautaro. Poi subito viene sostituito da Abraham quando siamo al 57? della sfida. In panchina, gli viene applicato delsul, dunque potrebbe esserci un affaticamento ma non sembra nulla di grave. Le sue condizioni andranno comunque monitorate. SportFace.

