Inter-Roma | gol di Dimarco | difesa bucata | male Rui Patricio VIDEO

Il VIDEO del gol di Federico Dimarco in Inter-Roma. Pasticcio difensivo dei giallorossi che si fanno bucare da un diagonale a trovare l'esterno nerazzurro, abile a calciare di prima. Ma non bene affatto Rui Patricio, che non ha l'esplosività giusta che si richiede a un portiere e sfiora appena facendosi bucare sul primo palo. In alto ecco il VIDEO dell'1-0 del terzino già in gol con la Nazionale. SportFace.

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - ElMarkonito : Comunque la Roma di Mourinho fa con l'Inter quello che faceva il Sassuolo con la Juve qualche anno fa. Si mette praticamente a 90 ?? - Little_Winger : RT @goalsreplayg: INTER MILAN 1-0 AS ROMA ? 30' Federico Dimarco (#IMInter) -