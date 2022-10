Inter-Roma, Dimarco: “Non possiamo perdere partite così, dobbiamo migliorare sui gol subiti” (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, ha commentato così la sconfitta subita contro la Roma di Mourinho. Queste le parole del difensore neroazzurro ai microfoni di DAZN: “dobbiamo tornare a vincere perché una squadra come l’Inter non può permettersi di perdere queste partite. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco. Quest’anno appena vengono giù è incredibile, ma prendiamo sempre gol. E’ uan cosda che dobbiamo migliorare e non va bene. Stasera abbiamo dominato, non c’è stata partita e ci hanno fatto gol in due occasioni. Nei big match gli episodi fanno la differenza”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore dell’, Federico, ha commentatola sconfitta subita contro ladi Mourinho. Queste le parole del difensore neroazzurro ai microfoni di DAZN: “tornare a vincere perché una squadra come l’non può permettersi diqueste. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco. Quest’anno appena vengono giù è incredibile, ma prendiamo sempre gol. E’ uan cosda chee non va bene. Stasera abbiamo dominato, non c’è stata partita e ci hanno fatto gol in due occasioni. Nei big match gli episodi fanno la differenza”. SportFace.

