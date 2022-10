Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 1-0, rete di Dimarco F. (INT) - pisto_gol : Int-Rom 1:2 La Roma in rimonta espugna SSiro sale a quota 16 e manda in crisi l’Inter. Dopo il gol di #DiMarco, err… - Inter : Ultima sostituzione per mister Inzaghi Carboni ?? Dimarco - sportli26181512 : Inter, Dimarco: 'Abbiamo dominato, quest'anno prendiamo sempre gol. Siamo con Inzaghi': Federico Dimarco ha parlato… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Dimarco: 'Dobbiamo tornare a vincere, Inzaghi? Siamo con lui, è il nostro allenatore' -

Calciomercato.com

: "L'non può perdere tutte queste partite" Parla al termine del match anche, inutile il suo gol del vantaggio per evitare il ko: "Dopo una partita così non è facile parlare. ...L', dopo la sconfitta subita con l' Udinese circa due settimane fa, finisce ko 2 - 1 anche in ... l'iniziale vantaggio dei nerazzurri firmato da Federicoviene ribaltato da una perla di ... Inter, Dimarco: 'Abbiamo dominato, quest'anno prendiamo sempre gol. Siamo con Inzaghi' In una piazza difficile come l'Inter lo si è sempre, ogni settimana ... Parla al termine del match anche Dimarco, inutile il suo gol del vantaggio per evitare il ko: "Dopo una partita così non è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...