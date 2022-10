Infortunio Chiesa | il suo stop cambia tutto | le conseguenze

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledell’disi vedono ancora oggi; andiamo a vedere cosa sta succedendo senza l’esterno offensivo. Uno dei problemi della Juventus è riconducibile, senza ombra di dubbio, allodi; l’esterno azzurro si è fermato, per un grave, nel match contro la Roma vinto quattro a tre dai bianconeri al termine di una rimonta epica con tre gol in pochissimi minuti. Senza l’attaccante, Allegri ha perso quel giocatore in grado di ribaltare il fronte e creare la superiorità numerica grazie alla sua straordinaria abilità nell’uno contro uno. Giocatore impossibile da sostituire e che i bianconeri sperano di recuperare il prima possibile; oltre alla Juventus la stessa nazionale ha subito un danno enorme con l’di ...

junews24com : Infortunio Chiesa, Allegri svela la novità sul recupero. Ultime - - GigiGatti2 : @alefinoallafine Chicco Chiesa nn si discute. Il problema ê il suo infortunio. Pesante. Ieri ho sentito un mio amic… - pazzamentejuve : @MariaVarola Lo abbiamo preso ( a pochissimo) perché è un giovane di talento. Ma che doveva ambientarsi in maniera… - junews24com : Chiesa un anno dopo: dal lungo calvario al rientro, sarà l'arma in più di Allegri - - miki_cr01 : @flavio_dog @RidTheRock @juventibus Hai avuto anche tu l'infortunio stesso di Chiesa? -

Posso dire solo chela prossima settimana potrà cominciare a gestire il pallone e ad ... quest'anno non era partito benissimo ma l'e la sosta gli hanno permesso di rifiatare. Sarà il ...Una folla commossa che dal primo pomeriggio ha pian piano preso posto in, silenziosamente e ... I biancorossi dovranno fare a meno di Matteo Librizzi: l'subito in precampionato non ...Le conseguenze dell'infortunio di Chiesa si vedono ancora oggi; andiamo a vedere cosa sta succedendo senza l'esterno offensivo.Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sull'infortunio e sulle difficoltà che potrebbe incontrare Federico Chiesa durante la riabilitazione ...