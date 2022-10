Indisponibili Serie A | tutti gli infortunati dell’ottava giornata

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista agdiglidelle 20 squadre diA. Verranno riportatiglidi ogni team, così da avere un quadro completo. Leggi la lista deglidellaA se non vuoi trovarti impreparato per la prossimaal Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. Di seguito l’elenco completo degliper la prossimadiA. ATALANTA Musso – Frattura scomposta orbito/mascellare – Rientro fine novembre Djimsiti – Frattura del perone – Rientro inizio dicembre Ruggeri – Distorsione a una caviglia – Da valutare Zappacosta – ...

sportli26181512 : Lazio, il punto sugli infortunati: Lazzari ci prova: Domenica si gioca con lo Spezia e Sarri fa la conta con i gioc… - paoloangeloRF : Serie A, indisponibili e squalificati per l'8^ giornata - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Inter, gli aggiornamenti sugli indisponibili: #Lukaku a rischio per la #Roma - SOSFanta : RT @ProfidiAndrea: ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, da #Musso a #Maignan La tabella di @SOSFanta, ag… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, da #Musso a #Maignan La tabella di… -

Sky Sport

Calcio 2022 - 2023C Girone C Tabellino partita Picerno - Monopoli Squadra in casa Picerno Squadra avversaria ...Drudi, Vettorel e Radicchio, oltre allo squalificato Hamlili. Prima ...... match valido per l'8ª giornata diA e con calcio d'inizio fissato alle ore 15, sarà visibile ...: Osimhen. SQUALIFICATI : nessuno. DIFFIDATI : nessuno. TORINO (3 - 4 - 2 - 1) : ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la giornata 8 I tecnici sciolgono i nodi di formazione in vista della gara La Serie A riapre i battenti ... Zerbin, Lozano, Raspadori. Indisponibili: Osimhen, Gaetano. Squalificati: -. TORINO (3-4-2-1): ...Si torna in campo dopo la pausa nazionali: sabato impegnate le squadre di Champions con il big-match di San Siro tra Inter-Roma. Chiude la giornata la Juve a Bologna ...