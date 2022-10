"In questa legislatura". Lega, svolta dopo 30 anni: la riforma-simbolo (Di sabato 1 ottobre 2022) Avanti con l'autonomia regionale. "dopo trent'anni di battaglie, questa sarà la legislatura che finalmente attuerà quell'Autonomia delle Regioni che la Costituzione prevede", si legge in una nota della Lega. La riforma "è nel programma del Centrodestra, non costerà nulla anzi farà risparmiare milioni, avvicinerà i cittadini alla politica, taglierà sprechi e burocrazia. E il Ministero per le Riforme e gli Affari Regionali sarà protagonista di questa pacifica rivoluzione", si legge nel comunicato del Carroccio. Negli ultimi rumors Legati alla lista dei ministri, proprio per il dicastero degli Affari regionali vedono in pelo due omni della Lega, Erika Stefani - ministro per le disabilità nel governo di Mario Draghi - e Roberto ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Avanti con l'autonomia regionale. "trent'di battaglie,sarà lache finalmente attuerà quell'Autonomia delle Regioni che la Costituzione prevede", si legge in una nota della. La"è nel programma del Centrodestra, non costerà nulla anzi farà risparmiare milioni, avvicinerà i cittadini alla politica, taglierà sprechi e burocrazia. E il Ministero per le Riforme e gli Affari Regionali sarà protagonista dipacifica rivoluzione", si legge nel comunicato del Carroccio. Negli ultimi rumorsti alla lista dei ministri, proprio per il dicastero degli Affari regionali vedono in pelo due omni della, Erika Stefani - ministro per le disabilità nel governo di Mario Draghi - e Roberto ...

