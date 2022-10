In Puglia manca il personale ATA: segreterie al collasso, preoccupa la carenza di collaboratori scolastici. La denuncia dei sindacati (Di sabato 1 ottobre 2022) Snals Puglia - Si è risolto in un nulla di fatto l’incontro di ieri pomeriggio tra il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, e i sindacati pugliesi della scuola per provare a sciogliere il nodo sulla carenza di personale ATA negli Istituti. FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams, a margine del sit-in unitario organizzato in piazza Prefettura con i delegati sindacali territoriali e i lavoratori, hanno chiesto al rappresentante dello Stato di accogliere la loro istanza e farsene portavoce rispetto al Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) Snals- Si è risolto in un nulla di fatto l’incontro di ieri pomeriggio tra il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, e ipugliesi della scuola per provare a sciogliere il nodo sulladiATA negli Istituti. FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams, a margine del sit-in unitario organizzato in piazza Prefettura con i delegati sindacali territoriali e i lavoratori, hanno chiesto al rappresentante dello Stato di accogliere la loro istanza e farsene portavoce rispetto al Governo. L'articolo .

orizzontescuola : In Puglia manca il personale ATA: segreterie al collasso, preoccupa la carenza di collaboratori scolastici. La denu… - ProDocente : In Puglia manca il personale ATA: segreterie al collasso, preoccupa la carenza di collaboratori scolastici. La denu… - amoral_linguist : Immagina cercare di dare il merito della 'accessibilità' di pillola/aborto al PD quando in Puglia proprio loro hann… - ModugnoLucrezia : @Minatore73 @stoca220 @Apndp È irrilevante. Qui in Puglia ci sono luoghi nella stessa provincia inaccessibili senza… - vivereitalia : Teresa Bellanova manca l'elezione in Puglia, con lei altri grandi esclusi dal parlamento -