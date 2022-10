In piazza del Teatro le donne di Lugansk "Aspettavamo da 8 anni. Ma c'è paura" (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli uomini assenti, in caserma o al fronte. I filorussi festeggiano l'annessione tra speranze e timori di una guerra ancora più cruenta Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli uomini assenti, in caserma o al fronte. I filorussi festeggiano l'annessione tra speranze e timori di una guerra ancora più cruenta

davcarretta : L’astensione della Cina al Consiglio di sicurezza vale più del concertone dell’annessione sulla piazza Rossa. - amnestyitalia : Da mercoledì 5 ottobre scenderemo in varie piazze d'Italia per manifestare la nostra solidarietà con la popolazione… - mannocchia : Una sola cosa avrebbe dovuto dare vita alla piazza, come alla campagna elettorale del Pd: la lotta alla disuguaglia… - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: ??? MANIFESTAZIONE IN SOLIDARIETÀ CON LE DONNE IRANIANE! Ci vediamo a #Roma mercoledì 5 ottobre a partire dalle 17.30 in… - GiuseppeCima : RT @davcarretta: L’astensione della Cina al Consiglio di sicurezza vale più del concertone dell’annessione sulla piazza Rossa. -