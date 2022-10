Ilary Blasi "vive ancora con Totti, ma...". Rovinosa rivelazione: finisce in disgrazia? (Di sabato 1 ottobre 2022) È guerra aperta ormai quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E le indiscrezioni sui motivi e le conseguenze della loro rottura continuano a fioccare senza sosta. L'ultima, riportata dal Corriere della Sera, vuole che i due vivrebbero ancora insieme, nella loro villa romana all'Eur. La grandezza dell'abitazione permetterebbe a entrambi di vivere lì, ognuno barricato nella sua ala della casa, senza il rischio di incrociarsi. Questo perché, dopo la separazione, non sembrano aver trovato alcun tipo di accordo per un quieto vivere. Di conseguenza, essendo impossibile risolvere l'addio in modo consensuale, avrebbero deciso per la separazione giudiziale, preannunciando così una durissima battaglia legale con tutto il patrimonio in ballo. Ma non è tutto. Secondo i rumors, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) È guerra aperta ormai quella trae Francesco. E le indiscrezioni sui motivi e le conseguenze della loro rottura continuano a fioccare senza sosta. L'ultima, riportata dal Corriere della Sera, vuole che i due vivrebberoinsieme, nella loro villa romana all'Eur. La grandezza dell'abitazione permetterebbe a entrambi dire lì, ognuno barricato nella sua ala della casa, senza il rischio di incrociarsi. Questo perché, dopo la separazione, non sembrano aver trovato alcun tipo di accordo per un quietore. Di conseguenza, essendo impossibile risolvere l'addio in modo consensuale, avrebbero deciso per la separazione giudiziale, preannunciando così una durissima battaglia legale con tutto il patrimonio in ballo. Ma non è tutto. Secondo i rumors, la ...

