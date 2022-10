Ilary Blasi, smacco evidentente all’ex: la sua macchina è ancora più bella (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilary Blasi sta vivendo un momento nel quale è al centro del ciclone mediatico dopo la separazione da Totti. Dopo la questione patrimonio è spuntata una foto con una splendida auto. La showgirl è sicuramente una delle più amate della tv italiana e, nonostante il momento delicato di questi ultimi mesi, non ha mai smesso condividere momenti speciali coi fan. Ilary Blasi – Altranotizia.it-(Fonte: Google)Ilary Blasi e Totti sono tornati sui giornali negli ultimi giorni, per via della questione patrimoniale ed economica legata alla separazione. Dividersi un patrimonio così vasto di mobili ed immobili è complicato e lo sarebbe per chiunque. Sembra, però, che su una cosa Ilary abbia avuto la meglio ovvero una meravigliosa auto. Avete ... Leggi su altranotizia (Di sabato 1 ottobre 2022)sta vivendo un momento nel quale è al centro del ciclone mediatico dopo la separazione da Totti. Dopo la questione patrimonio è spuntata una foto con una splendida auto. La showgirl è sicuramente una delle più amate della tv italiana e, nonostante il momento delicato di questi ultimi mesi, non ha mai smesso condividere momenti speciali coi fan.– Altranotizia.it-(Fonte: Google)e Totti sono tornati sui giornali negli ultimi giorni, per via della questione patrimoniale ed economica legata alla separazione. Dividersi un patrimonio così vasto di mobili ed immobili è complicato e lo sarebbe per chiunque. Sembra, però, che su una cosaabbia avuto la meglio ovvero una meravigliosa auto. Avete ...

GiusCandela : Arriva la smentita dell'avvocato di Ilary Blasi. E dice molto... #ilaryblasi - infoitcultura : Totti-Blasi, «lei non ha mai chiesto nemmeno un euro»: parla l’avvocato di Ilary - DRossecco : RT @MadameA02: Scrivono e dicono le peggior cose sulla Boldrini, su Ilaria Cucchi, ora su Ilary Blasi e via dicendo ma guai se tocchi la lo… - eclod9 : RT @MarcoCamillieri: Ilary Blasi chiede 37 mila euro di alimenti. Fanculo la prova costume. - GiusPecoraro : RT @MadameA02: Scrivono e dicono le peggior cose sulla Boldrini, su Ilaria Cucchi, ora su Ilary Blasi e via dicendo ma guai se tocchi la lo… -