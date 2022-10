Ilary Blasi, "il nuovo uomo". Striscia esclusivo: "Come si consola dopo Totti" | Video (Di sabato 1 ottobre 2022) Un nuovo amore per Ilary Blasi dopo le amarezze per la separazione da Francesco Totti. E' Striscia la notizia a trasmettere il "servizio esclusivo", con la regina di Mediaset che concede un accorato sfogo ai telespettatori del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. Ovviamente non è la vera Blasi ma un suo "deepfake": il prodigio tecnologico che mette insieme il volto, vero, di Ilary, la voce di una imitatrice e un labiale manipolato graficamente. Il risultato è clamoroso. "Come si dice? Facendo le corna tutto bene? Ma de che, ma quando mai, qua facendo le corna è successo un macello...", esordisce la Blasi-bis. "Il nuovo uomo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Unamore perle amarezze per la separazione da Francesco. E'la notizia a trasmettere il "servizio", con la regina di Mediaset che concede un accorato sfogo ai telespettatori del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. Ovviamente non è la verama un suo "deepfake": il prodigio tecnologico che mette insieme il volto, vero, di, la voce di una imitatrice e un labiale manipolato graficamente. Il risultato è clamoroso. "si dice? Facendo le corna tutto bene? Ma de che, ma quando mai, qua facendo le corna è successo un macello...", esordisce la-bis. "Ildi ...

fanpage : Giornata molto suggestiva per Ilary Blasi ha visitato i Musei Vaticani di Roma con delle chiavi molto speciali che… - wblake64 : Ma che c'entra Ilary Blasi con la cultura? - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Ilary Blasi ha visitato i Musei Vaticani. Già me la vedo esclamare: 'Quanti quadri di marca, ahó! #beneficenza #ilary #… - infoitcultura : Ilary Blasi, la richiesta per il divorzio. No di Totti, si andrà in tribunale - radiosintony : Ilary Blasi chiede a Totti un assegno di 20mila euro al mese -