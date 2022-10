Il vestito spray di Bella Hadid è la cosa più bella che vedrai oggi (Di sabato 1 ottobre 2022) Il nome di bella Hadid oggi è finito sulle prime pagine di tutti i siti perché ieri, alla Paris Fashion Week, ha sfilato con un abito realizzato con dello spray. Ebbene sì, proprio dello spray. le hanno letteralmente spruzzato un vestito addosso sulla passerella e lei poi ha sfilato con quello Coperni e bella Hadid hanno fatto la storia, sono senza parole #ParisFashionWeek pic.twitter.com/ElbMjtmDCi — peciuz is a little freak (@peciuzrry) October 1, 2022 La modella si è presentata sulla passerella con un solo perizoma addosso ed è stata vestita in diretta davanti a tutti. Per farlo gli stilisti non hanno usato stoffa, ago e filo, ma un semplice spray che – a contatto con la pelle – si è trasformato ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) Il nome diè finito sulle prime pagine di tutti i siti perché ieri, alla Paris Fashion Week, ha sfilato con un abito realizzato con dello. Ebbene sì, proprio dello. le hanno letteralmente spruzzato unaddosso sulla passerella e lei poi ha sfilato con quello Coperni ehanno fatto la storia, sono senza parole #ParisFashionWeek pic.twitter.com/ElbMjtmDCi — peciuz is a little freak (@peciuzrry) October 1, 2022 La modella si è presentata sulla passerella con un solo perizoma addosso ed è stata vestita in diretta davanti a tutti. Per farlo gli stilisti non hanno usato stoffa, ago e filo, ma un sempliceche – a contatto con la pelle – si è trasformato ...

