“Il segreto del calice fiammingo”: il nuovo romanzo storico ambientato a Gaeta (Di sabato 1 ottobre 2022) È in uscita il 10 ottobre il nuovo romanzo della scrittrice Patrizia Debicke van der Noot, “Il segreto del calice fiammingo” (Ali Ribelli Edizioni). È il 1422 e la Francia è dilaniata da una guerra fratricida. Jan van Eyck, maestro pittore fiammingo, viene inviato da Philippe le Bon, duca di Borgogna, come spia per tastare il polso dei suoi alleati. Ma il mutare degli eventi incalza, e una misteriosa e tragica profezia legata al Sacro calice di Valencia intreccerà i destini del pittore, di Philippe Le Bon e di Alfonso V, cesellando la strenua alleanza tra Borgogna e Aragona. La sacra reliquia sarà oggetto di intrighi politici e passionali, minacciose congiure e biechi tradimenti, nel feroce teatro di scontro tra aragonesi e angioini. La sua strenua difesa impegnerà ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) È in uscita il 10 ottobre ildella scrittrice Patrizia Debicke van der Noot, “Ildel” (Ali Ribelli Edizioni). È il 1422 e la Francia è dilaniata da una guerra fratricida. Jan van Eyck, maestro pittore, viene inviato da Philippe le Bon, duca di Borgogna, come spia per tastare il polso dei suoi alleati. Ma il mutare degli eventi incalza, e una misteriosa e tragica profezia legata al Sacrodi Valencia intreccerà i destini del pittore, di Philippe Le Bon e di Alfonso V, cesellando la strenua alleanza tra Borgogna e Aragona. La sacra reliquia sarà oggetto di intrighi politici e passionali, minacciose congiure e biechi tradimenti, nel feroce teatro di scontro tra aragonesi e angioini. La sua strenua difesa impegnerà ...

magibe : RT @Agenzia_Ansa: Neuroni in salute e più grandi del normale nell’area del cervello che controlla la memoria: è questo il segreto dei cosid… - UBrignone : RT @WeCinema: Week end al cinema: supercast italiano in Siccità di Paolo Virzì e Dante di #PupiAvati, con #SergioCastellitto nei panni del… - ClaudioGrillo23 : @lalienospacejay @rana_del_lay Ah e ti svelo un ultimo segreto, il PD è stato votato per il 21% da uomini e per il… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Neuroni in salute e più grandi del normale nell’area del cervello che controlla la memoria: è questo il segreto dei cosid… - Agenzia_Ansa : Neuroni in salute e più grandi del normale nell’area del cervello che controlla la memoria: è questo il segreto dei… -