Il rossetto che sta bene a tutte? Spoglia le labbra con effetto nude (Di sabato 1 ottobre 2022) A Jennifer Lopez piace rosato, illuminato con un’abbondante passata di gloss. Kim Kardashian, invece, lo preferisce a effetto correttore, opaco ma smorzato con una matita marrone secondo la tecnica dell’overlining. Il rossetto nude non è solo il preferito delle star, che indossano sempre nuance calde e sensuali, ma anche dai make up artist, che riconoscono la versatilità di questo colore. Manuele Mameli, per esempio, ha creato insieme a Mac Cosmetics il lipstick Mac Maker: un beige caldo, in edizione limitata, che si ispira alle sfumature delle nuvole colpite dai raggi del sole. Ha un finish mat cremoso e promette di durare fino a 10 ore. Jennifer Lopez abbina rossetto nude e gloss (foto di Theo Wargo/Getty) rossetto nude: come sceglierlo Un metodo infallibile per ... Leggi su amica (Di sabato 1 ottobre 2022) A Jennifer Lopez piace rosato, illuminato con un’abbondante passata di gloss. Kim Kardashian, invece, lo preferisce acorrettore, opaco ma smorzato con una matita marrone secondo la tecnica dell’overlining. Ilnon è solo il preferito delle star, che indossano sempre nuance calde e sensuali, ma anche dai make up artist, che riconoscono la versatilità di questo colore. Manuele Mameli, per esempio, ha creato insieme a Mac Cosmetics il lipstick Mac Maker: un beige caldo, in edizione limitata, che si ispira alle sfumature delle nuvole colpite dai raggi del sole. Ha un finish mat cremoso e promette di durare fino a 10 ore. Jennifer Lopez abbinae gloss (foto di Theo Wargo/Getty): come sceglierlo Un metodo infallibile per ...

