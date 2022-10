Il PSG vuole tenere Messi, offerto rinnovo da 30 mln (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Paris Saint-Germain vuole puntare ancora su Lionel Messi. L’argentino sette volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza a giugno e il club del presidente Nasser Al-Khelaifi non vuole correre il rischio di vederlo andar via (ci sono voci di un suo possibile ritorno al Barcellona). Nel contratto biennale firmato dalla Pulce nell’agosto del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Paris Saint-Germainpuntare ancora su Lionel. L’argentino sette volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza a giugno e il club del presidente Nasser Al-Khelaifi noncorrere il rischio di vederlo andar via (ci sono voci di un suo possibile ritorno al Barcellona). Nel contratto biennale firmato dalla Pulce nell’agosto del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

antoguerrera : Emerson Royal del Tottenham ha speso un milione di euro per convincere Conte a farlo giocare: vuole diventare come… - junews24com : Vlahovic PSG (Tuttosport), lo vuole Galtier! Dusan risponde così - junews24com : Vlahovic PSG (Tuttosport), lo vuole Galtier! Dusan risponde così - - juventuschannel : #Vlshovic??Notizia shock scatena una bufera web, Galtier vuole Vlahovic al PSG - sportli26181512 : Barcellona, Laporta vuole il ritorno di Messi: per fare ciò si muoverà in prima persona: Secondo quanto riportato d… -