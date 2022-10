Il prete scomparso da giorni? Choc a Milano | dove l' hanno trovato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Purtroppo il mistero è durato poco. Avremmo preferito metterci qualche giorno in più e fare lo scoop per scoprire che era scappato alle Maldive. Invece Don Mbaihornom Donatein, 30 anni, il sacerdote africano del Ciad, è statosenza vita dal guardiano del cimitero di Cormano, nell'hinterland milanese, mercoledì mattina, quando ancora tutti ci stavamo chiedendo perché non si sapesse più nulla di lui dalla notte del 18 settembre. I Carabinieri nondubbi: «Si tratta di un gesto volontario». Ovvero: si è suicidato. «I colleghi andati sul posto», dicono alla sala stampa dei Carabinieri, «fatto tutti gli accertamenti. Tecnici e no. È certo: si è tolto la vita». Il cadavere della vittima, a quanto si è appreso, era all'esterno del cimitero, vicino alla cancellata, intorno al collo stringevano la cintura e un maglione. ...