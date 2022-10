Il piccolo yeti: tutto quello che c’è da sapere sul film di animazione di Italia 1 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il piccolo yeti: trama, cast, trailer, personaggi, doppiatori del film di animazione su Italia 1 Questa sera, sabato 1 ottobre 2022, su Italia 1 in prima serata va in onda il film Il piccolo yeti, pellicola d’animazione del 2019 scritta e diretta da Jill Culton; prodotta da DreamWorks Animation e distribuita dalla Universal Pictures. Il film narra le vicende di una adolescente, Yi, che aiuta a salvare un piccolo yeti, Everest, a ritornare a casa con l’aiuto dei suoi amici. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il piccolo yeti? Ecco tutto quello che c’è da ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) Il: trama, cast, trailer, personaggi, doppiatori deldisu1 Questa sera, sabato 1 ottobre 2022, su1 in prima serata va in onda ilIl, pellicola d’del 2019 scritta e diretta da Jill Culton; prodotta da DreamWorks Animation e distribuita dalla Universal Pictures. Ilnarra le vicende di una adolescente, Yi, che aiuta a salvare un, Everest, a ritornare a casa con l’aiuto dei suoi amici. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il? Eccoche c’è da ...

oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere Il piccolo yeti - primatv - bubinoblog : GUIDA TV 1 OTTOBRE 2022: UN SABATO TRA TU SI QUE VALES, ARENA SUZUKI E IL PICCOLO YETI - facciolananna1 : Adesso vi do la giuda tv Rai 1: Arena Suzuki 60 70 80 e... 90 Rai 2: S.W.A.T Rai 3: Nour Rete 4: Robin Hood Canale… - cineblogit : Stasera in tv: “Il piccolo Yeti” su Italia 1 - Ash71Pietro : #StaseraInTV: Il piccolo Yeti su Italia 1 -