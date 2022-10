Il Pd vuole evitare di finire come i socialisti francesi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - La sconfitta del Partito Democratico alle elezioni politiche e il percorso che ora intraprende con il congresso chiamato a riformare il partito dalle fondamenta ricorda, per certi versi, la parabola del Partito Socialista francese, che negli ultimi anni ha vissuto una crisi gravissima fino a diventare quasi inesistente. Una parabola che i dem nostrani vogliono a tutti i costi scongiuare. Fondato nel 1969 dalla fusione tra la Sezione Francese dell'Internazionale Operaia (Sfio) nata nel 1905 con la leadership di Jean Jaures, e alcuni movimenti socialisti, ha subito diverse scissioni, tra cui la più recente del Partito di Sinistra (Fronte di Sinistra, oggi La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon). Il partito socialista francese è sempre stato organizzato in correnti, che nel corso degli anni sono state all'origine delle scissioni. Il declino del partito, ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - La sconfitta del Partito Democratico alle elezioni politiche e il percorso che ora intraprende con il congresso chiamato a riformare il partito dalle fondamenta ricorda, per certi versi, la parabola del Partito Socialista francese, che negli ultimi anni ha vissuto una crisi gravissima fino a diventare quasi inesistente. Una parabola che i dem nostrani vogliono a tutti i costi scongiuare. Fondato nel 1969 dalla fusione tra la Sezione Francese dell'Internazionale Operaia (Sfio) nata nel 1905 con la leadership di Jean Jaures, e alcuni movimenti, ha subito diverse scissioni, tra cui la più recente del Partito di Sinistra (Fronte di Sinistra, oggi La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon). Il partito socialista francese è sempre stato organizzato in correnti, che nel corso degli anni sono state all'origine delle scissioni. Il declino del partito, ...

