Il Paradiso delle Signore | spoiler | Matilde delude Vittorio | Adelaide inarrestabile

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 ottobre 2022) Uno scenario completamente nuovo destabilizzerà nuovamente Il, come segnalano glirelativi alle prossime puntate. Abbiamo visto comefosse ormai vicino a diventare l'unico proprietario dell'atelier, in seguito alla scelta didi vendere le proprie quote per porre fine alle ostilità con Umberto. Conti aveva già predisposto i documenti per il passaggio di proprietà, ma all'ultimo momento la Contessa ha annunciato la sua volontà di continuare ad amministrare ilcomunicando adi aver deciso di inserire anchenegli affari del grande magazzino milanese. Il direttore sarà scioccato per l'atteggiamento di, ma sarà ancora più deluso dal ...