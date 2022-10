Il padre di Saman libero di fare la sua vita in Pakistan: il video che indigna da Quarto Grado (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre in Italia le forze dell’ordine sono impegnate da un anno e mezzo a cercare i resti della povera Saman e a mettere insieme i pezzi di questo puzzle, le persone che hanno fatto del male a una ragazzina di 18 anni, che hanno spezzato la sua vita uccidendola, continuano a fare una vita tranquilla. Il padre e la madre di Saman vivono in Pakistan. Sono tornati nel loro paese di origine, le ricerche non sono state così difficili per i giornalisti che in questi mesi, hanno più volte raccontato di come i genitori di Saman continuino a fare una vita normale, protetti dai loro parenti che vivono in quella comunità. E ieri sera, nel programma Quarto Grado, è stato mostrato un altro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre in Italia le forze dell’ordine sono impegnate da un anno e mezzo a cercare i resti della poverae a mettere insieme i pezzi di questo puzzle, le persone che hanno fatto del male a una ragazzina di 18 anni, che hanno spezzato la suauccidendola, continuano aunatranquilla. Ile la madre divivono in. Sono tornati nel loro paese di origine, le ricerche non sono state così difficili per i giornalisti che in questi mesi, hanno più volte raccontato di come i genitori dicontinuino aunanormale, protetti dai loro parenti che vivono in quella comunità. E ieri sera, nel programma, è stato mostrato un altro ...

