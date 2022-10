Il nuovo golpe in Burkina Faso dimostra le debolezze del Sahel (Di sabato 1 ottobre 2022) Il presidente del Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, è stato deposto da un gruppo di militari finora alleati, che hanno annunciato il colpo di stato dalle telecamere della Tv statale, venerdì 30 settembre, in prime time. In meno di un anno, è la seconda transizione di potere al di fuori dei dettami costituzionali che coinvolge il Paese. L’annuncio ha coronato una giornata iniziata con le notizie di spari vicino a un campo militare nella capitale Ouagadougou, un’esplosione nei pressi del palazzo presidenziale e interruzioni della programmazione della televisione di Stato. Per ore si sono susseguite voci sul sul golpe anche perché i fatti stavano seguendo uno schema sempre più familiare nell’Africa occidentale e centrale negli ultimi due anni. Il contesto Gruppi di insorti, spesso collegati a milizie ideologizzate dal fanatismo islamico, ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Il presidente del, Paul-Henri Damiba, è stato deposto da un gruppo di militari finora alleati, che hanno annunciato il colpo di stato dalle telecamere della Tv statale, venerdì 30 settembre, in prime time. In meno di un anno, è la seconda transizione di potere al di fuori dei dettami costituzionali che coinvolge il Paese. L’annuncio ha coronato una giornata iniziata con le notizie di spari vicino a un campo militare nella capitale Ouagadougou, un’esplosione nei pressi del palazzo presidenziale e interruzioni della programmazione della televisione di Stato. Per ore si sono susseguite voci sul sulanche perché i fatti stavano seguendo uno schema sempre più familiare nell’Africa occidentale e centrale negli ultimi due anni. Il contesto Gruppi di insorti, spesso collegati a milizie ideologizzate dal fanatismo islamico, ...

