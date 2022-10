Il nuovo disco dei Suede, autori di un seducente patto con il decadentismo (Di sabato 1 ottobre 2022) Ai tempi d’oro del britpop, affianco ai Blur e agli Oasis, i Suede erano la terza gamba del tavolo. E per quanto le band di Damon Albarn e dei fratelli Gallagher fossero tra loro contrapposte per etica ed estetica, il gruppo guidato da Brett Anderson se ne stava da un’altra parte ancora e seguiva una strada sua, chiamando a raccolta una diversa nicchia di ascoltatori. Le pose efebiche e la vocalità bowiana, romanticissima di Anderson erano la cifra essenziale che non trovava riscontro nella coolness-Blur o nello street style Oasis, e piuttosto ricuciva quel seducente patto col decadentismo che il rock inglese aveva interrotto a metà del decennio precedente. In ogni caso poca sorpresa destò la parabola a prima vista effimera del gruppo, dissoltosi col millennio dopo il fatale abbandono di Bernard Butler, fosco e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Ai tempi d’oro del britpop, affianco ai Blur e agli Oasis, ierano la terza gamba del tavolo. E per quanto le band di Damon Albarn e dei fratelli Gallagher fossero tra loro contrapposte per etica ed estetica, il gruppo guidato da Brett Anderson se ne stava da un’altra parte ancora e seguiva una strada sua, chiamando a raccolta una diversa nicchia di ascoltatori. Le pose efebiche e la vocalità bowiana, romanticissima di Anderson erano la cifra essenziale che non trovava riscontro nella coolness-Blur o nello street style Oasis, e piuttosto ricuciva quelcolche il rock inglese aveva interrotto a metà del decennio precedente. In ogni caso poca sorpresa destò la parabola a prima vista effimera del gruppo, dissoltosi col millennio dopo il fatale abbandono di Bernard Butler, fosco e ...

manuel51368812 : UON FINE SETTIMANA CARISSIMI AMICI E AMICHE MIE DOLCE risveglio saluto gli amici di luce sul mare e gli amici della… - feddit_it : Pere Ubu — Modern Dance (1978) - ciccio_1990 : @laurapausini #LauraPausini #saladiregistrazione Laura Pausini è davvero in sala di registrazione E abbiamo due gra… - ciccio_1990 : @laurapausini #LauraPausini #nuovoalbum #registrazione Le vostre aspettative sul nuovo disco di Laura Pausini, qua… - hotcalorifero : non mi fido delle persone a cui non piace il nuovo disco di tha sup -