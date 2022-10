Il Napoli ricomincia da tre | Anguissa e Kvaratskhelia mettono ko il Toro 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pausa per le Nazionali, riparte da dove aveva lasciato ilche batte il Torino 3-1 nel primo anticipo dell’8/a giornata della serie A. Quarta vittoria di fila in campionato, la sesta se si considera anche la Champions, per gli azzurri di Luciano Spalletti che salgono a quota 20 punti mantenendo la vetta della classifica. Decidono la doppietta die il gol dinel primo tempo, inutile per i granata la rete di Sanabria. Partita – Al primo affondo passa subito la squadra di Spalletti. Apertura perfetta sulla sinistra per Mario Rui, che controlla e arriva sul fondo prima di mettere in mezzo un pallone morbidissimo per, che svetta di testa in mezzo a due avversari e piazza all’angolino dove Milinkovic-Savic non può arrivare. Al 12? azione strepitosa ...