Il Milan non molla mai: vince con due gol nel recupero in trasferta contro l’Empoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Vittoria nel recupero per il Milan nell’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di Serie A, la prestazione dei rossoneri contro l’Empoli non è stata entusiasmante ma sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. La squadra di Stefano Pioli è riuscita ad approfittare del ko dell’Inter contro la Roma e ha risposto alla vittoria del Napoli contro il Torino. Il distacco dalla vetta della classifica è di 3 punti, la squadra di Pioli è una candidata alla vittoria del titolo. Prestazione sorprendente dell’Empoli che è riuscito a difendersi bene, in più si è affacciato con pericolosità nella metà campo avversaria. Solo una disattenzione nel finale ha condizionato il risultato. Il Milan si schiera con Saelemaekers, De Ketelaere, Leao e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 ottobre 2022) Vittoria nelper ilnell’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di Serie A, la prestazione dei rossonerinon è stata entusiasmante ma sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. La squadra di Stefano Pioli è riuscita ad approfittare del ko dell’Interla Roma e ha risposto alla vittoria del Napoliil Torino. Il distacco dalla vetta della classifica è di 3 punti, la squadra di Pioli è una candidata alla vittoria del titolo. Prestazione sorprendente delche è riuscito a difendersi bene, in più si è affacciato con pericolosità nella metà campo avversaria. Solo una disattenzione nel finale ha condizionato il risultato. Ilsi schiera con Saelemaekers, De Ketelaere, Leao e ...

