Il Mattino – Kim il Manchester United non molla | ecco la situazione

(Di sabato 1 ottobre 2022) Kim Min-jae piace al, secondo quanto riferisce Il, il club inglese è ancora interessato al giocatore. Dell’interesse dei Reds si è parlato già nelle scorse settimane, ma al momento il Napoli non ha la minima intenzione di cedere il giocatore. Anche perché la clausola rescissoria di Kim non è valida per gennaio. Ma secondo il quotidiano partenopeo ilcontinua a tenere d’occhio Kim. Il giocatore coreano sta impressionando tutti, dato che ha avuto un impatto devastante sulla Serie A. Il Napoli lo ha preso al posto di Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro. Giuntoli per acquistare Kim ha investito 20 milioni di euro, ma ha dovuto inserire una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Clausola che a quanto pare non scoraggia il ...

...Manchester United suPrestazioni in quest'avvio che non stanno passando inosservate, né dai tifosi del Napoli ma nemmeno dal mondo circostante e non solo. Ed è per questo, come riporta Il...Min - Jaeè risultato il più votato dai tifosi all'interno di un sondaggio online, superando concorrenti del calibro di Rodrigo Becao (Udinese), Merih Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e ...Kim Min-jae piace al Manchester United, secondo quanto riferisce Il Mattino, il club inglese è ancora interessato al giocatore.Il Napoli ci prende gusto. Nel mese di agosto Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto «Player of the Month» dalla Lega Serie A. E per settembre è toccato a un altro ...