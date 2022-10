Il maltempo ha devastato il litorale pontino: milioni di danni e distruzione (Di sabato 1 ottobre 2022) Serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane, strade crollate, fiumi di fango e tromba d'aria. È il bilancio dei danni sul litorale pontino a seguito dell'ondata di maltempo di giovedì che ha colpito in particolar modo Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Pontinia e Formia. Tra le situazioni più preoccupanti, quelle avvenute nelle aree collinari di Santa Maria La Noce, a Formia, dove una colata impetuosa di pietre e detriti è scesa giù danneggiando auto in sosta e strutture, sfiorando pericolosamente varie abitazioni, che sono state evacuate. Fiumi d'acqua e fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro. Una situazione di forte criticità anche a Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo e Pontinia colpiti da una tromba d'aria che, insieme al forte ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane, strade crollate, fiumi di fango e tromba d'aria. È il bilancio deisula seguito dell'ondata didi giovedì che ha colpito in particolar modo Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Pontinia e Formia. Tra le situazioni più preoccupanti, quelle avvenute nelle aree collinari di Santa Maria La Noce, a Formia, dove una colata impetuosa di pietre e detriti è scesa giù danneggiando auto in sosta e strutture, sfiorando pericolosamente varie abitazioni, che sono state evacuate. Fiumi d'acqua e fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro. Una situazione di forte criticità anche a Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo e Pontinia colpiti da una tromba d'aria che, insieme al forte ...

tempoweb : Il #maltempo ha devastato il litorale pontino: 20 milioni di danni e distruzione ovunque #1ottobre… - ifdracus : non volendo tenere conto del maltempo che ha devastato le strade perché come sempre il sud è il buco del culo del m… - dolcestellina75 : Parlano della bassa affluenza della Campania, non considerando il #maltempo che ha devastato diverse province! - PrimaPaginaOn : La Protezione civile regionale sull'alluvione che ha devastato il nord delle #Marche: 'si è trattato di un evento m… -