Il Guardian su De Zerbi | valorizza talenti | ha scommesso su Raspadori | che oggi per l’Italia è un tesoro

napolista : Il Guardian su #DeZerbi: valorizza talenti, ha scommesso su #Raspadori, che oggi per l’Italia è un tesoro Influenz… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo il, la lista definitiva dalla quale il Brighton pescherà il suo allenatore è composta da 4 ... Bo Svensson del Mainz e Roberto De... Kjetil Knutsen del Bodo/Glimt e l'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto de. Lo riferisce ilThrilling matches from the 2022/23 season of the English Premier League, La Liga and Serie A are back to thrill the fans this weekend ...New Brighton boss Roberto De Zerbi has admitted it is unlikely he will change too much for his first match in charge away to Liverpool on Saturday. The Italian was hired as Graham Potter’s replacement ...