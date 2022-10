Il gran caos del voto all’estero (dove il Pd fa il pieno) (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che ormai è diventato il partito delle Ztl, dei centri città – Milano Centro, Roma Parioli, ecc. – e di qualche ultima roccaforte rossa in Emilia Romagna, ha trovato una nuova fonte di voti: i sei milioni di italiani che vivono all’estero. Sì, perché se in Patria è stata una cocente sconfitta per il Partito Democratico, che si attesta sotto il 20 per cento per la seconda elezione consecutiva, Letta è riuscito comunque a conquistare sette parlamentari su dodici nella circoscrizione estero: quattro deputati e sette senatori. Eppure, anche al di fuori dei nostri confini, l’affluenza rimane al minimo storico: solo poco meno del 27 per cento degli aventi diritto ha espresso il proprio voto. Sicuramente, il fenomeno sembra delineare quello che è l’andamento interno, dove un’astensione del 36 per cento non si era mai ravvisata in ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che ormai è diventato il partito delle Ztl, dei centri città – Milano Centro, Roma Parioli, ecc. – e di qualche ultima roccaforte rossa in Emilia Romagna, ha trovato una nuova fonte di voti: i sei milioni di italiani che vivono. Sì, perché se in Patria è stata una cocente sconfitta per il Partito Democratico, che si attesta sotto il 20 per cento per la seconda elezione consecutiva, Letta è riuscito comunque a conquistare sette parlamentari su dodici nella circoscrizione estero: quattro deputati e sette senatori. Eppure, anche al di fuori dei nostri confini, l’affluenza rimane al minimo storico: solo poco meno del 27 per cento degli aventi diritto ha espresso il proprio. Sicuramente, il fenomeno sembra delineare quello che è l’andamento interno,un’astensione del 36 per cento non si era mai ravvisata in ...

