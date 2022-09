Il Governo sta organizzando un nuovo lockdown | Il motivo della scelta è incredibile (Di sabato 1 ottobre 2022) Negli scorsi mesi si è finalmente chiuso lo stato d’emergenza iniziato con la diffusione della pandemia di Covid-19. Ora, però, il Governo sta pensando a un nuovo lockdown: il motivo è ancora più incredibile. Nel 2020 ha avuto inizio lo stato d’emergenza per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19. Per la prima volta ci siamo ritrovati ad avere a che fare con il lockdown e l’impossibilità di uscire dalle nostre abitazioni. Ora le limitazioni legate allo stato d’emergenza sembrano solamente un brutto ricordo. La zona gialla, arancione e rossa, i locali chiusi, le file al supermercato. Presto, però, potremmo essere costretti ad affrontare un nuovo lockdown. Il paese, infatti, sta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 ottobre 2022) Negli scorsi mesi si è finalmente chiuso lo stato d’emergenza iniziato con la diffusionepandemia di Covid-19. Ora, però, ilsta pensando a un: ilè ancora più. Nel 2020 ha avuto inizio lo stato d’emergenza per contrastare la diffusionepandemia di Covid-19. Per la prima volta ci siamo ritrovati ad avere a che fare con ile l’impossibilità di uscire dalle nostre abitazioni. Ora le limitazioni legate allo stato d’emergenza sembrano solamente un brutto ricordo. La zona gialla, arancione e rossa, i locali chiusi, le file al supermercato. Presto, però, potremmo essere costretti ad affrontare un. Il paese, infatti, sta ...

ladyonorato : La Germania sta sprofondando e non può aspettare i balletti di Bruxelles. Ha incassato a testa bassa il colpo a… - SusannaCeccardi : L’Europa minaccia ingerenze sul prossimo governo italiano per la questione migranti. Ma non accenna ai ricollocamen… - ladyonorato : La nuova primo ministro UK #LisTruss “sta portando il Regno Unito sull’orlo di una catastrofe finanziaria ed econom… - lupazzottu : RT @radionowher: Comunque sta lavorando alla squadra di governo senza che il Presidente della Repubblica abbia dato l'incarico. Le istituzi… - Luca10355470 : RT @michele_geraci: Devo reiterare la mia preoccupazione per la situazione che sta sfuggendo di mano sia al governo #draghi e alla #UE La… -