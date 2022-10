Il gol di Rebic in Empoli - Milan? Nato da una rimessa laterale irregolare

capuanogio : La rimessa laterale da chi nasce il gol di #Rebic viene battuta nettamente più avanti da #Tonali. E’ irregolare ma… - AntoVitiello : ?? Che partita! Pesantissimi i gol nel finale di #BalloToure e #Leao. #Milan, vittoria strappata ancora una volta tr… - SkySport : EMPOLI-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (79’) ? #Bajrami (90+2’) ? #BalloToure (90+4’) ? #Leao (90+6’) ? SERIE… - YBah96 : RT @clarence_von: Tralasciando l’enorme troiata del portiere… al 92esimo quella punizione non andava regalata. Dopo il gol di Rebic troppi… - FabioOffreda : RT @salvione: #EmpoliMilan il gol di #Rebic nato da una rimessa laterale irregolare #moviola @CorSport -

E' sempre Leao il trascinatore del Milan nei momenti di difficolà, segna ilche chiude la gara.entra e segna, Giroud garantisce sostanza anche senza. Nota di merito per Ballo Touré. Tatarusanu incerto. Nell'Empoli Vicario chiude la porta in diverse circostanze, ...Il portoghese ha tirato fuori dal cilindro l'ennesima serata da fenomeno, condita anche dall'assist sul primodi. Inutile per i padroni di casa ildel momentaneo pareggio su punizione ...In maniera clamorosa il Milan espugna Empoli grazie ai gol di Ballo -Touré e Leao in pieno recupero, dopo che gli azzurri avevano appena trovato il pareggio con una punizione di Bajrami, bravo a ...Il portoghese ha tirato fuori dal cilindro l’ennesima serata da fenomeno, condita anche dall’assist sul primo gol di Rebic. Inutile per i padroni di casa il gol del momentaneo pareggio su punizione in ...