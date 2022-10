Il figlio di Marco Bellavia interviene, schiaffo morale ai vipponi del GF Vip: ecco le sue parole (Di sabato 1 ottobre 2022) Il figlio di Marco Bellavia è dolce, intelligente e sensibile esattamente come lui. Il concorrente del Grande Fratello Vip deve essere fiero perché ha fatto veramente un ottimo lavoro di padre. Il figlio di Marco Bellavia interviene e spazza via l’insensibilità della Casa Questa premessa serve ad annunciare il messaggio pubblico che il piccolo Filippo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022) Ildiè dolce, intelligente e sensibile esattamente come lui. Il concorrente del Grande Fratello Vip deve essere fiero perché ha fatto veramente un ottimo lavoro di padre. Ildie spazza via l’insensibilità della Casa Questa premessa serve ad annunciare il messaggio pubblico che il piccolo Filippo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

_iamgiulia : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip - ale1838482 : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip - Rose43652647 : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip - simonarutiglia1 : RT @gattarainside: Piangendo tutte le lacrime dopo la storia del figlio di Marco. Mi dispiace sapere che deve vedere quello che subisce ogn… - Namelessmensi : Ma qua veramente siamo fuori dal gioco. E se fossi il figlio di Marco con dei semplici rimproveri da parte di Alfon… -