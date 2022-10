Ida Platano, che lavoro fa? Il dettaglio non può sfuggire (Di sabato 1 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qual è il lavoro di Ida Platano? È una domanda che si pongono molti, anche se i più attenti possono indovinarlo in base ad un piccolo dettaglio che non sfugge: ecco di che cosa si occupa. C’è tanta curiosità sui lavori che fanno i protagonisti del dating show di canale 5. In merito alle troniste Leggi su youmovies (Di sabato 1 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qual è ildi Ida? È una domanda che si pongono molti, anche se i più attenti possono indovinarlo in base ad un piccoloche non sfugge: ecco di che cosa si occupa. C’è tanta curiosità sui lavori che fanno i protagonisti del dating show di canale 5. In merito alle troniste

infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano scioccata: proprio LUI lo ha ammesso - infoitcultura : Alessandro Vicinanza e Ida Platano insieme dopo la registrazione di ieri - IsaeChia : #UominieDonne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza paparazzati insieme dopo il colpo di scena nella registrazione di… - giusepp38970341 : secondo me lei è la psicologa di Ida Platano, e infatti... #gfvip vs #uominiedonne @FEDERICABAGNOL - muccy : Come me la vedo Ida Platano a barrare il simbolo Fratelli D’Italia Giorgia Meloni Premier nella sua cabina elettorale #uominiedonne -